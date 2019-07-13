Koç – 15 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

15 Temmuz haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Oğlak burcunda Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulma ile hayatınızda kariyerinize ilişkin önemli adımlar atacağınız bir zaman olacak. Tutulma birlikte iş hayatında daha dikkat çekici bir noktada olabileceksin. Önemli iş görüşmelerinizi 2 Ağustos’tan sonraya bırakmakta fayda var. Zira Merkür Retro!

Kariyerinizle ilgili hedeflerinize ulaşmanız konusunda oldukça destekleyici olabilecektir. Yaşam hedefleriniz ve kariyeriniz ile ilgili değişim ve dönüşüm zamanı! Hafta boyunca Venüs ile Satürn kavga halinde olacaklar. Aile içinde ilişkilerde zorlanmalar söz konusu olabilir ya da aileden birinin kronik rahatsızlığı gündeme gelebilir. Aile içinde sevgi kaynaklı sorunlar söz konusu olabilir, aile içinde kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Veya çok istediğiniz bir ev eşyası veya evi alamayabilir veya sahip olmaya çalışırken zorlanabilirsiniz. Bu hafta Venüs/Neptün arasında uyumlu bir etkileşim olacak. Bu da size evinizde yuvanızda huzur ve barış zamanına işaret etmekte, evinizde sosyalleşebilir, evinizde dekoratif bir takım çalışmalar yapabilirsiniz.

Bu hafta Venüs/Plüton etkileşimi ile öncelikle bu hafta ikili ilişkilere dikkat diyoruz. İlişkiler, evlilik, ortaklıklarla ilgili sorunlar, sıkıntılar, kayıplar söz konusu olabilir. Ayrılıklar, boşanmalar, ilişkilerde engeller söz konusu. Bu hafta sabretmeye biraz daha ihtiyacımız olabilir. Akabinde bu hafta yaşadığınız yeri değiştirmek, yeni ev almak, evinizde dekoratif değişiklikler yapmak için girişimlerde bulunabilirsiniz. Yalnız eviniz içinde olası kazalara, sigorta atmalarına, arızalara karşı hazırlı olmanızda yarar var. Ev içinde aniden minik bir durum kontrol dışı büyüyebilir, tartışmalardan uzak durmanızda yarar var.