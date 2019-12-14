Koç – 16 Aralık Haftalık Burç Yorumu

16 Aralık haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Kova burcuna geçiş yapacak ve 13 Ocak’a kadar bu burçta seyahat edecek. Sizleri çok daha sosyal ve hareketli bir süreç bekliyor olacak. Arkadaşlar arası yardımlaşma teması çok daha fazla ön plana çıkacak. Partiler, davetler, organizasyonlar, düğünler… Gündeminiz yoğun olabilecek.

Yeni insanlarla tanışabileceğiniz ortamlar içine sık sık girebilirsiniz. Arkadaşlarınızla, dostlarınızla beraber olmak size her zamankinden çok daha fazla keyif verecek. Bu hafta Güneş Oğlak burcuna geçiş yapacak. Bu hafta eğer imzalamanız gereken bir takım evraklar var ise, dikkatli okuyun ve öyle imza atın, veya sözleşmeler için de geçerli. Sonrasında koşullar istediğiniz gibi gelişmeyebilir ve sizi sıkıntıya sokabilir. Ciddi bir eğitime başlayabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili işlerde sorumluluklarınız artabilir ve bu konularda işler istediğiniz kadar hızlı gitmeyebilir.