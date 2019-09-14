Koç- 16 Eylül Haftalık Burç Yorumu

16 Eylül haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars ile Plüton arasındaki dinamik etkileşim ile başlıyoruz. Mars ve Plüton etkileşimi ile de iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda hedeflerinize ulaşmanız çok daha kolay olacaktır. Gerçi iş yaşamınız ve çalışma ortamınızda rekabet kızışabilir, gerginlikler oluşabilecek olsa da işinizle ilgili her türlü mücadeleden kazançlı çıkacak olan siz olacaksınız. En zor işleri, en zor durumları, hatta olası krizleri bile kendi lehinize çevirebileceksiniz.

Bu hafta Jüpiter ile Neptün arasında da sert bir kontak oluşacak. Bu etkileşim abartılı bir hayal kırıklığı, gereksiz yere fazlaca iyimser bir hava, güvenilir bir zeminde ilerlememek, gelen fırsatları doğru değerlendirememek, büyük vaatlerin altının boş çıkması anlamını içermektedir. Özellikle yurt dışı ile ilgili ticari konularda, eğitimle ilgili konularda bunu etkileri çok daha net hissedebilirsiniz. Bu dönem yurt dışı ile ilgili ticari bir takım girişimleriniz olacaksa tüm planlarınızı ve projelerinizi yeniden ve yeniden değerlendirin. Kimsenin ipiyle kuyuya inmeyin. Tamamen aldatıcı ve illüzyon olabilir ve hedefinizden şaşabilirsiniz. Eğitimle ilgili konular ve sınavlar için de aynı şey geçerli, her şeyi en doğru şekilde yaptığınıza emin olun. Ödevler ve sınavlarda özellikle. Gereksiz bir özgüven ve aşırı iyimser bir hava ile sorumluluklarınızdan kaçmayın.