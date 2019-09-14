Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Koç- 16 Eylül Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Koç- 16 Eylül Haftalık Burç Yorumu

16 Eylül haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Eylül 14, 2019
Koç- 16 Eylül Haftalık Burç Yorumu
16 Eylül haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars ile Plüton arasındaki dinamik etkileşim ile başlıyoruz. Mars ve Plüton etkileşimi ile de iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda hedeflerinize ulaşmanız çok daha kolay olacaktır. Gerçi iş yaşamınız ve çalışma ortamınızda rekabet kızışabilir, gerginlikler oluşabilecek olsa da işinizle ilgili her türlü mücadeleden kazançlı çıkacak olan siz olacaksınız. En zor işleri, en zor durumları, hatta olası krizleri bile kendi lehinize çevirebileceksiniz.

Bu hafta Jüpiter ile Neptün arasında da sert bir kontak oluşacak. Bu etkileşim abartılı bir hayal kırıklığı, gereksiz yere fazlaca iyimser bir hava, güvenilir bir zeminde ilerlememek, gelen fırsatları doğru değerlendirememek, büyük vaatlerin altının boş çıkması anlamını içermektedir. Özellikle yurt dışı ile ilgili ticari konularda, eğitimle ilgili konularda bunu etkileri çok daha net hissedebilirsiniz. Bu dönem yurt dışı ile ilgili ticari bir takım girişimleriniz olacaksa tüm planlarınızı ve projelerinizi yeniden ve yeniden değerlendirin. Kimsenin ipiyle kuyuya inmeyin. Tamamen aldatıcı ve illüzyon olabilir ve hedefinizden şaşabilirsiniz. Eğitimle ilgili konular ve sınavlar için de aynı şey geçerli, her şeyi en doğru şekilde yaptığınıza emin olun. Ödevler ve sınavlarda özellikle. Gereksiz bir özgüven ve aşırı iyimser bir hava ile sorumluluklarınızdan kaçmayın.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Mistik deneyimlere hazır olun!
Venüs, Terazi burcuna geçiyor: Mutlu aşklar zamanı
Merkür Terazi burcunda: Tatlı dilli olma zamanı