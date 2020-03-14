Koç – 16 Mart Haftalık Burç Yorumu

16 Mart haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür Balık burcuna geçiş yapacak ve 11 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Lütfen plan ve projelerinizi ay sonuna kadar güvenmediğiniz kimselerle paylaşmayın, çalınabilir ya da başkaları tarafından kullanılabilir. Özellikle bu süreçte sezgilerinizin artabileceği gibi rüyalarınız daha ön planda olabilecektir. Çok sık hakkınızda yapılan dedikodular kulağınıza gelebilir ama çok da fazla sallamamanızı tavisye ederim.

Ve bu hafta Güneş de Koç burcuna geçiş yapacak ve bir ay burçta seyahat edecek. Önümüzdeki bir aylık sürecin önemli yeni başlangıçlar, girişimler yapmak için kullanabileceksiniz. Kendinizi daha net bir şekilde ortaya koyabileceksiniz. Odaklanacağınız alan kendinizle ilgili konular olacaktır. Kişisel yeteneklerinizi daha rahat bir şekilde sergileyebileceksiniz. Bir çok işe başlamak için kendinizi oldukça motive hissedebileceksiniz. Bu sizler için bir nevi kış uykusundan uyanma zamanı olacak. 22 Mart’ta Satürn Kova burcuna giriş yapacak ve seyahatinin ilk kısmını 2 Temmuz’a kadar bu burçta sürdürecek. Sonra geri gidecek ve en nihayetinde 17 Aralık 2020'de yeniden Kova burcuna geçiş yaparak 2,5 senelik seyahatine başlamış olacak. Özellikle Mart ile Temmuz arası adeta 2020 Aralık’tan sonra yaşanacaklar için fragman niteliğinde olacak. Bu yüzden bu Mart ile Temmuz arasına dikkatli bir şekilde odaklanmanıza ve hikayenizin ne olacağı konusunda bir fikriniz olması açısından önem kazanacaktır.

Satürn özellikle sosyal ilişkilerinizi bir dizi testten geçirmeye başlayabilecek ve maskeleri düşürerek gerçek arkadaşları, dostları ortaya çıkartacak. Sosyal ilişkilerinizde bir eleme dönemine girecek ve size faydası dokunabilecek sağlam kişiler hayatınıza katılacaktır. Eğlence hayatınıza bir süreliğine ara verebilir veya eğlenceye hayatınızda çok daha az zaman harcayabilirsiniz. Daha çok iş hayatı ve bundan gelecek kazançlar üzerine yoğunlaşabilirsiniz. Bu dönem hayatınıza yeni girecek kişiler size destek vermek amaçlı olacaktır ve daha çok sizlerden yaşça büyük kişilerle daha sık bir şekilde bir araya gelebilirsiniz. Dostların gerçek yüzü ortaya çıkacak, öyle herkese güvenmemeyi öğreneceksiniz. Bu üç sene şansın yanınızda hiç olmadığını hatta esamesinin okunmadığını hissedebilirsiniz bol bol. İdeallerinizin peşinde koşarken bir dolu gereksiz kişiler sürekli çelmeler takmaya çalışacak sizlere. Politikaya atılmak istiyorsanız süper bir dönem sizler için. İnsanlardan pek fazla medet ummayın açıkçası, kaşıkla verip sapıyla çıkartabilirler. Özellikle lütfen kemiklerinize, dişlerinize, dizlerinize dikkat edin. Eğer geçtiğimiz üç sene işinizde büyüyüp olgunlaşıp, gerekli dersleri aldıysanız azıcık ucundan meyvesini yemeye başlarsınız. Bu dönem dostlarınızla, arkadaşlarınızla iş kurmak, ortaklaşa bir takım işlere girişmek üzere adımlar atabilirsiniz. Dostlarınızla iş yapacaksınız eğer, yeri geldiğinde katı, kuralcı, disiplini elden bırakmamanız gerek. STK'larda, derneklerde, kulüplerde daha aktif olabilir, bu alanlarda önemli görevler alabilirsiniz.