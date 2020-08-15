Koç – 17 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

17 Ağustos haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Aslan burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay ile birlikte aşk, özel hayat, flörtler, çocuklar, hobiler, hayatın zevk ve keyif veren yanları, yaratıcılık gerektiren konular üzerine odaklanacaksınız. Ummadığınız birinden bir ilanı aşk durumu olabilir ve bu sizi çok şaşırtabilir.

Hayatınızda kimse yoksa gerçekten ayaklarınızı yerden kesecek bir ilişki potansiyeli oldukça yüksek. Ama evliyseniz şayet, eşiniz de size beklenmedik bir hoş bir sürpriz yapabilir. Eğer hamilelikle ilgili bir beklentiniz varsa, bu Yeni Ay zamanı sizi sevindirecek bir gelişme ile karşılaşabilirsiniz. Ya da partnerinizle birlikte yapabileceğiniz bir hobiye yönelebilirsiniz. Eğer işiniz sahne, sanat odaklı bir işse, ajansta ya da bir başkası sayesinde gelebilecek yeni iş teklifleri ile de karşılaşabilirsiniz. Bu hafta Merkür de Başak burcuna geçiş yapacak ve 5 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Hayatınızda akla gelebilecek her türlü iletişim odağınız, iş ortamınız, birlikte çalıştığınız kişiler, günlük işleriniz üzerine olacak. İş arayanlar bu süreçte başvurular yapabilir, yeni iş görüşmelerine çağırılabilirsiniz. İş ortamınızda çok daha detaycı, eleştirel ve titiz olabileceksiniz. İş ile ilgili bir eğitim başlayabileceği gibi, hali hazırda yaptığınız iş ile ilgili yeni şeyler öğrenmeye çok daha açık olacaksınız. Günlük rutin işlerinizi akılcı yöntemlerle çözebileceksiniz. Bu dönemde daha sağlıklı beslenme, daha sağlıklı yaşamakla ilgili titiz araştırmalar yapabilirsiniz. Eğer ki kendi işinizi yapıyorsanız, kendinize yeni çalışanlar alabilirsiniz. Bu dönem alacağınız yeni çalışanlar zeki, metodik, detaycı, mükemmeliyetçi kişiler olacaktır. Kendinize kafası çalışan bir mentor, koç, yol gösterici de bulabilirsiniz.