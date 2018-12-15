Koç – 17 Aralık Haftalık Burç Yorumu

17 Aralık haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftanın geneli Yengeç burcundaki Dolunay’ın etkileri ile geçecek. Ev ve iş arasında dengeyi kurmanız önemli olacaktır. Yuva, yer değiştirme, tadilat, aile içi ilişkilerin önem kazanacağı bu zamanlar, sosyal anlamda yaşanması muhtemel gerginliklere karşı dikkatli olmakta yarar var.

Bilinçaltınız ve rüyalarınız anlam kazanabilir, manevi konularla daha iç içe olabilirsiniz. Güneş/Uranüs etkileşimi ile de rutinin dışına çıkmak, sıra dışı konulara yönelmek, kendinizi aşmak, farklı değişik konulara yönelmek içinde harika bir hafta. İş ile özel hayatınızı birbirine karıştırmamaya da özen gösterin. Ani ve sürpriz bir seyahat gündeme gelebilir, yazı işleriniz artabilir, hayatın farklı perspektiflerle sorgulayabilirsiniz. Venüs/Neptün etkileşimi ile daha çok yaratıcılık gerektiren konulara eğilmeniz, ruhunuza iyi gelecek konularla daha çok haşır neşir olmanızı tavsiye ederim. Bu hafta ruhsal çalışmalar yapmak, şifa tekniklerini kullanmak, tamamen içsel anlamda huzur bulmanıza yardımcı olacak konulara yönelmelisiniz.