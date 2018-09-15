Koç – 17 Eylül Haftalık Burç Yorumu

17 Eylül haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür Terazi burcuna geçiş yapacak ve 10 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi burcu seyahati sürecinde ortaklık için görüşmeler yapmak, partnerimizin veya ortağımızın fikirlerinden yararlanmak, anlaşmalar imzalamak varsa düşmanlarımız veya aramızın nane olduğu kişilerle ateşkes yapmak için uyun bir dönem olacaktır.

İkili ilişkilerde fikren de olsa adil olmaya çalışacağımız, politik manevralarla krizleri kendi yararımıza dönüştürebileceğimiz bir süreç olacak. Ortaklık veya ikili ilişkilerinizle ilgili her iki tarafı da memnun edecek kararlar alabileceksiniz. Hafta boyunca Mars ile Uranüs arasında da gergin bir görünüm oluşacak. Bu ikili, bela durumlar, özgürleşme, kaza, isyan etme, kontrolü kaybetme ile ilgilidir. Hafta boyunca sosyal ilişkileriniz, dostluk ilişkilerinizde tahammülün azalması, sizi kısıtlayan ve boğan insanları belki biraz sert bir şekilde hayatınızdan uzaklaştırmanız gerekebilir. Özellikle parasal konularda, aniden ortaya çıkan masraflar stresle uğraşmanıza neden olabilir. Dostluk ilişkilerinde ve parasal konularda zarara uğramak olasıdır hafta boyunca. Dostlarınız sizi, işin içinde risk ve tehlike olan bir şeylere davet ederlerse kabul etmeyin!