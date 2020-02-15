Koç – 17 Şubat Haftalık Burç Yorumu

17 Şubat haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür'ün balık burcundaki üç haftalık geri hareketi başlıyor. 12. evinizde geri gidecek olan Merkür, kronik bir takım rahatsızlıkları tekrar nüksettirebilir, uzun zaman önce kaybettiğiniz değerli eski bir eşyayı bulabilirsiniz veya çocukluk döneminize ait bir takım eşya ve resimler ortaya çıkabilir.

Bu dönemde fikirlerinizi, düşüncelerinizi, projelerinizi başkaları ile paylaşmamaya özen gösterin, çalınabilir. Eski ve üzeri örtülmüş bir takım konular yeniden gün yüzüne çıkabilir, bir takım dedikodular canınızı sıkabilir. Ama güzel yanı da, arkanızdan iş çeviren kişilerin işleri elinde patlayacaktır. Bu hafta Mars ile Uranüs arasında destekleyici bir görünüm olacak. Para ile ilgili mevzularda şaşırtıcı, büyük bir sürprizle karşılaşabilirsiniz, beklenmedik büyük bir hediye, beklenmedik bir terfi, iş teklifi veya sevginizden sizi çok şaşırtacak bir sürpriz olabilir bu. Ama Mars adama harcatır da, beklenmedik bir para ödemesi yapmanız da beklenebilir sizden. Veya bu hafta siz iyisi mi cep telefonunuza, cüzdanınıza, tabletinize sahip çıkın çaldırmayın veya bozulmasın. Kariyerinizle ilgili sürpriz sizi sevindirecek olan bir gelişme söz konusu. Ani bir terfi, yükseliş veya koşulların şartların çok daha iyi olduğu bir iş teklifi söz konusu olabilir. Kendinizi daha iyi hissetmek adına adımlar atabilirsiniz. Mesela diyete başlayabilir, spora başlayabilir, sağlığınızı daha iyi bir konuma getirecek radikal bir takım adımlar atabilirsiniz. Finansal açıdan riskler almak, cesaretli adımlar atmak içinde gayet uygun bir hafta.