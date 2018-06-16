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Koç – 18 Haziran Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Koç – 18 Haziran Haftalık Burç Yorumu

18 Haziran haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Haziran 16, 2018
Koç – 18 Haziran Haftalık Burç Yorumu
18 Haziran haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Güneş artık Yengeç burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Sorumluluklarınız artmaya başlıyor. Geleceğe yönelik hedefler iyi belirlenmeli ve bunlarla ilgili adımlar atılmalısınız. Ev, yuva, aile, yaşadığınız yer, ev alım-satım, yer değiştirme, kiralama ile ilgili konular bu bir aylık süreçte odaklanacağınız konular olacaktır.

Merkür'ün de Jüpiter ile harika bir etkileşimi olacak. Kredi araştırmaları içine girebilir, uygun faizli krediler bulabilirsiniz. Ruhsal, içsel sıkıntılarınız var ise bu dönemde rahatlıkla bunlara çözüm bulabilir, terapi alabilirsiniz. Kimseye söylemeden, gizli gizli bir takım anlaşmalar yapabilir, fikirlerinizi büyük bir gizlilik içinde, hayata geçirmek adına planlar yapabilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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Güneş Yengeç burcuna geçiyor ve yaz başlıyor!