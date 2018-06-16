Koç – 18 Haziran Haftalık Burç Yorumu

18 Haziran haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Güneş artık Yengeç burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Sorumluluklarınız artmaya başlıyor. Geleceğe yönelik hedefler iyi belirlenmeli ve bunlarla ilgili adımlar atılmalısınız. Ev, yuva, aile, yaşadığınız yer, ev alım-satım, yer değiştirme, kiralama ile ilgili konular bu bir aylık süreçte odaklanacağınız konular olacaktır.

Merkür'ün de Jüpiter ile harika bir etkileşimi olacak. Kredi araştırmaları içine girebilir, uygun faizli krediler bulabilirsiniz. Ruhsal, içsel sıkıntılarınız var ise bu dönemde rahatlıkla bunlara çözüm bulabilir, terapi alabilirsiniz. Kimseye söylemeden, gizli gizli bir takım anlaşmalar yapabilir, fikirlerinizi büyük bir gizlilik içinde, hayata geçirmek adına planlar yapabilirsiniz.