Koç – 18 Kasım Haftalık Burç Yorumu

18 Kasım haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars, Akrep burcuna geçiş yapacak ve 3 Ocak’a kadar bu burçta seyahat edecek. Gücünüzü ve kuvvetinizi yönlendireceğiniz, çaba sarf edeceğiniz alanların finansal konular, krediler, borçlar, ödemeler, ortaklaşa kazançlarla ilgili konular üzerinde olacağına işaret etmekte. Bu konularda yapacağınız mücadelelerden olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Bu tarihe kadar olası ameliyatlarınız da süperella geçecektir, sıkıntı yok.

Enerjinizi para kazanmaya odaklayacaksınız biraz. Bu süreçte özellikle duygusal anlamda bir takım krizlere çekilebilirsiniz ama bunları ustaca yönetebileceksiniz. Keza bu dönem libidonuzda da gözle görülür bir artış söz konusu olabilir. Bu hafta Güneş de Yay burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Bu bir aylık süreçte odaklanacağınız konular; uzak yerlere seyahatler, uzak akrabalar, hukuksal konular, uluslar arası ilişkiler, ithalat, ihracat, satış, pazarlama, halkla ilişkiler, tanıtım, sahibi hatırı sayılır kişiler, promosyon gibi konular etki altında olacaktır. Hukuksal konularla ilgili güzel olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz, yurt dışı seyahatleri gündeme gelebilir, iş arayanlar bu dönem özellikle çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz.