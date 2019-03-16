Koç – 18 Mart Haftalık Burç Yorumu

18 Mart haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

20 Mart itibari ile Güneş burcunuza giriş yapıyor olacak. Önümüzdeki bir aylık sürecin önemli yeni başlangıçlar, girişimler yapmak için kullanabileceksiniz. Kendinizi daha net bir şekilde ortaya koyabileceksiniz. Odaklanacağınız alan kendinizle ilgili konular olacaktır. Kişisel yeteneklerinizi daha rahat bir şekilde sergileyebileceksiniz.

Birçok işe başlamak için kendinizi oldukça motive hissedebileceksiniz. Bu sizler için bir nevi kış uykusundan uyanma zamanı olacak. Bu hafta Mars ile Plüton arasında da destekleyici bir görünüm olacak. Finansal konular yine gündeminizde olacak. Yalnız kazançlarınız finansal kaynaklarınız ile ilgili zevkinize, keyfinize fazlaca düşkünce harcamalar gündeme gelebilir. Bir şeyleri elde etmeye yönelik ısrarcı ve inatçı bir tavır içinde olabilirsiniz. Ya hep ya hiç mantığında hareket etmek sizleri zor duruma sokabilir. Birlikte olduğunuz biri var ise onun için harcamalar yapabilirsiniz.

Bu hafta Terazi burcunda Şironyen Dolunay meydana gelecek. Birliktelikler, ortaklıklar, evlilik bu kişilerin sağlığı, eşinizin, partnerinizin veya ortağınızın hayatındaki önemli başlangıçlar, anlaşmalar, sözleşmeler Dolunay’ın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu saydığım konularla ilgili hayatınızda yeni enerjiler, yeni başlangıçlar söz konusu olacaktır. Bazılarınız evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz, bazılarınız önemli bir iş anlaşması imzalayabilir, ortaklık gerektiren işlere soyunabilirsiniz. Ama Merkür'ünde hala geri harekette olduğunu unutmayın. İlişkiler için tamam mı devam mı soruna yanıt aranacağı zamanlar. Kötü giden bir ilişkiniz, ortaklığınız veya evliliğiniz var ise bu dolunay sayesinde artık nokta koymak için kolları sıvayabilirsiniz.