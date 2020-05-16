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Koç – 18 Mayıs Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Koç – 18 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

18 Mayıs haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Mayıs 16, 2020
Koç – 18 Mayıs Haftalık Burç Yorumu
18 Mayıs haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta İkizler burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay’ın etkisi ile beklenmedik, sürpriz, ani seyahatler gündeme gelebilir. Fakat bu seyahatlerde özellikle gecikmelere, eşya kayıplarına dikkat!

İletişim evinizde gerçekleşecek olan bu Yeni Ay internetle ilgili önemli başlangıçlara işaret edebilir. Web sitesi yaptırabilir, blog oluşturabilir, her türlü iletişim kanalı ile aktif bir şekilde iç içe olmanız gerekebilir. Yine kardeşlerinizle ilgili önemli mevzular gündeme gelebilir. Yeni Ay’a Mars'ın da sert bir etkisi olacak. İçsel bir huzursuzluk verebilir bu Yeni Ay size uyku sorunları gündeme gelebilir. Yakın çevreniz ile olan ilişkilerde stresli durumlar söz konusu olabilir. Venüs ve Neptün’ün sert etkileşimi ile biraz dikkatli olmanızda yarar var. Söyledikleriniz, tavırlarınız, davranışlarınız karşınızda ki kişiler tarafından yanlış algılanabilir, eleştirilebilirsiniz. Bunun yanı sıra hassas ve alıngan olabilir, direk duygusala bağlayabilirsiniz. İletişim problemleri oluşabilir. Kendinizi ifade etmekte bir parça zorlanabilirsiniz. Yanlış anlaşılabilir ve hayal kırıklığı gibi durumlar oluşabilir.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
İkizler burcunda karmakarışık bir Yeni Ay haftası
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