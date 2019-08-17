Koç – 19 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

19 Ağustos haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs, Başak burcuna geçiş yapıyor ve 14 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs sayesinde sağlığınızı disipline edebileceğiniz ve sizi iyi gelecek koşullar söz konusu. Mesela profesyonel bir yardımla diyete başlamak, iyi bir hoca ile spora başlamak için harika bir süreç olacak.

Eğer iş arayışı içindeyseniz bu tarihe kadar keyifli iş teklifleri, görüşmeler söz konusu. Olası iş arkadaşlarınızla problemlerinizi çözebileceğiniz bir dönem başlamış olacak sizler için. İş ve çalışma ortamınızla ilgili sizi sevindirecek, keyif verecek güzel gelişmelere oldukça açık olabileceksiniz. Bu hafta Merkür ile Jüpiter arasında da harika bir etkileşim olacak. Yeni kariyer hedefleri belirleme, iş görüşmeleri yapma, işinizle ilgili önemli toplantılar, görüşmeler zamanı!

Bu hafta kariyerinizi ilgilendiren konularda imza atmanız gerektiren konular olursa düşünmeden atabilirsiniz. İş ve kariyerle ilgili konularda mantıklı olan ne ise onun kararını veriyor olmanız önemli olacaktır. Jüpiter desteği ile de terfi, iş değişikliği, işinizde ödül alma, iş yerinizde değer görme, kariyerinizle ilgili konularda alacağınız güzel akılları, fikirsel desteği, iş seyahatlerinin artacağını ama bu seyahatlerin size kazanç olarak geri döneceğine işaret etmekte. İşinizle ilgili yeni eğitimlere de katılabilirsiniz.