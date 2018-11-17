Koç – 19 Kasım Haftalık Burç Yorumu

19 Kasım haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş'in Yay burcuna geçişi ile başlıyoruz. Bu bir aylık süreçte odaklanacağınız konular uzak yerlere seyahatler, uzak akrabalar, hukuksal konular, uluslararası ilişkiler, ithalat, ihracat, satış, pazarlama, halkla ilişkiler, tanıtım, sahibi hatırı sayılır kişiler, promosyon..vb konular etki altında olacaktır.

Hukuksal konularla ilgili güzel olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yurt dışı seyahatleri gündeme gelebilir, iş arayanlar bu dönem özellikle çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz. Bu hafta İkizler burcunda Jüpiteryen bir Dolunay meydana gelecek. Beklenmedik, sürpriz, ani seyahatler gündeme gelebilir. Fakat bu seyahatlerde özellikle gecikmelere, eşya kayıplarına dikkat! İletişim evinizde gerçekleşecek olan bu Dolunay internetle ilgili önemli başlangıçlara işaret edebilir, web sitesi yaptırabilir, blog oluşturabilir, her türlü iletişim kanalı ile aktif bir şekilde iç içe olmanız gerekebilir. Yine kardeşlerinizle ilgili önemli mevzular gündeme gelebilir. Dolunay’da Jüpiter etkin olacak ve o da Mars ile zorlu bir görünümde olacak. Hayatınızı değiştirecek alelacele kararlar almamaya özen gösterin. Sağlığınıza biraz daha dikkat edin, bilmediğiniz etmediğiniz yerlerde yemek yemeyin. Korkularınız, endişeleriniz her ne ise bunları yenmek için de profesyonel destekler almak konusunda harika bir dönemde olacaksınız. Yayıncılık ve eğitimle ilgili konularda gerginlik yaratıcı durumlarda meydana gelebilir, okulda öğretmeninizle de tartışmayın. Yurt dışı bağlantılı konularda elinize geçebilecek fırsatları çarçur etmeyin, iyi değerlendirin.