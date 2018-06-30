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Koç – 2 Temmuz Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Koç – 2 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

2 Temmuz haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Haziran 30, 2018
Koç – 2 Temmuz Haftalık Burç Yorumu
2 Temmuz haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş/Neptün etkileşimi ile başlıyoruz. Güneş/Neptün etkileşimi ile kendinize dönmek, özünüzü keşfetmek, bilinçaltı konuları ile ilgilenmek, rüyalarınızın etkisi altında kalmanızda kuvvetle muhtemel. Yalnız lütfen kazalara karşı dikkat, oldukça açık olacaksınız. Dikkatsizce adımlar atmaktan çekininiz.

Güneş ile Jüpiter arasında güzel bit etkileşim meydana gelecek. Gizlilik içinde yürüttüğünüz tüm işleriniz olumlu sonuçlanacak. Maddi anlamda beklenmedik bir destek bulabilirsiniz. Kredinize onay çıkabilir, burs bulabilir, borçlarınızı ödeme konusunda kolaylıklar yakalayabilirsiniz. Keza sağlıkla ilgili konularda da destekleyici etkiler söz konusu olabilecek. Özellikle hem finans hem de kariyer anlamında güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz, iyi değerlendirin bu haftayı. Eskide kalan ama çözemediğiniz bir takım konuları çözüme kavuşturmak için de harika bir hafta.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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