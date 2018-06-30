Koç – 2 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

2 Temmuz haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş/Neptün etkileşimi ile başlıyoruz. Güneş/Neptün etkileşimi ile kendinize dönmek, özünüzü keşfetmek, bilinçaltı konuları ile ilgilenmek, rüyalarınızın etkisi altında kalmanızda kuvvetle muhtemel. Yalnız lütfen kazalara karşı dikkat, oldukça açık olacaksınız. Dikkatsizce adımlar atmaktan çekininiz.

Güneş ile Jüpiter arasında güzel bit etkileşim meydana gelecek. Gizlilik içinde yürüttüğünüz tüm işleriniz olumlu sonuçlanacak. Maddi anlamda beklenmedik bir destek bulabilirsiniz. Kredinize onay çıkabilir, burs bulabilir, borçlarınızı ödeme konusunda kolaylıklar yakalayabilirsiniz. Keza sağlıkla ilgili konularda da destekleyici etkiler söz konusu olabilecek. Özellikle hem finans hem de kariyer anlamında güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz, iyi değerlendirin bu haftayı. Eskide kalan ama çözemediğiniz bir takım konuları çözüme kavuşturmak için de harika bir hafta.