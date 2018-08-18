Koç – 20 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

20 Ağustos haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Balık burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Hayatınızda kontrol edemediğiniz veya öngöremediğiniz durumlar ortaya çıkabilir. Özellikle risklerden uzak durmak, finansal anlamda risklere girişmek için uygun zamanlar değil.

Bu Dolunay zamanında yakın çevrenizden birine veya bir arkadaşına önemli bir yardım ve destekte bulunmanız gerekebilir. Hisleriniz kuvvetlenebilir, rüyalar ve bilinçaltı konuları ile ilgilenebilirsiniz. Bu dönem bilinçaltınızın derinliklerinde kalan bir takım korkular, endişeler…vb konular için uzman birinden destek almak, terapi almak, ruhunuza iyi gelecek, ruhunuzu yumuşatacak teknikler uygulamak için de muhteşem aslında. Bu dönemde meditasyon, yoga ve benzeri spiritüel çalışmalar ve beden egzersizleri ile dengede kalmaya çalışabilirsiniz. Manevi tarafınızı rahatlatacak konularla ilgilenebilirsiniz. İş düzeninizde sizi yoran, kafanızı dağıtan, bir türlü toparlanamadığınız etkiler altındasınız. Kabul edip akışta kalmayı denemelisiniz. Hem sağlık özellikle ayaklar, ayak bilekleri, ayak parmaklarına dikkat edilmeli hem de psikolojik olarak travmatik bir durum söz konusu olabilir. Depresyona eğilim, yalnız kalma isteği, kabuğunuza çekilip yaşama biraz seyirci kalmak isteyebilirsiniz.

Bu Dolunay zamanı zihniniz fişek gibi çalışır ve sürekli projeler, fikirler üretebilir. Günlük hayat ve iş koşullarınızda elde olmayan stresler ortaya çıkabilir. İlişkiler alanında sabırsız, toleransız ve öfkeli davranışlar sergileyebilirsiniz. Diğer yandan kendinizi daha yorgun ve motivasyonsuz hissedebilirsiniz. Zamanınızdan ve enerjinizden fedakarlık etmenizi gerektirecek durumlar ortaya çıkabilir.