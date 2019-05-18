Koç – 20 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

20 Mayıs haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Güneş İkizler burcuna geçiyor ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Beklenmedik, sürpriz, ani seyahatler gündeme gelebilir. Aile için ilişkilerde zorlanmalar söz konusu olabilir ya da ailede birinin kronik rahatsızlığı gündeme gelebilir. Aile içinde sevgi kaynaklı sorunlar söz konusu olabilir, aile içinde kendinizi yalnız hissedebilirsiniz.

Çok istediğiniz bir ev eşyası veya evi alamayabilir veya sahip olmaya çalışırken zorlanabilirsiniz. Fakat bu seyahatlerde özellikle gecikmelere, eşya kayıplarına dikkat! İnternetle ilgili önemli başlangıçlara işaret edebilir, web sitesi yaptırabilir, blog oluşturabilir, her türlü iletişim kanalı ile aktif bir şekilde iç içe olmanız gerekebilir. Yine kardeşlerinizle ilgili önemli mevzular gündeme gelebilir. Merkür de bu hafta İkizler burcuna geçiş yapacak ve 12 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. 3. evinizde ilerleyecek olan Merkür sayesinde iletişim kanallarınız çok daha aktif hale gelmeye başlıyor. Yakın çevre, komşular, kardeşlerinizle ilgili özellikle daha çok bilgi alış verişleri yapabilirsiniz. Yayıncılık, yakın yerlere seyahat ve eğitimle ilgili konularda akılcı, rasyonel davranışlarınızla dikkat çekeceksiniz. Yeni şeyler, öğrenmeye açık olacaksınız. Bol bol okumak için iyi bir zaman zarfıdır.