Koç – 20 Nisan Haftalık Burç Yorumu

20 Nisan haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Boğa burcunda Uranüsyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Finansal konular gündeme geliyor, yeni kazançlar gündemde. Özellikle iş hayatınıza ilişkin konularda hızlı, olumlu ve finansal anlamda ödül veya destekleyici etkileri olacaktır. Bu yeni bir müşteri ile tanışma olabilir, iş koşullarında ani bir değişim söz konusu olabilir. Her halükarda bu yeni ay para konularınızı gündeme taşıyacaktır.

Bu Yeni Ay işin içinde hem Uranüs hem de Satürn olduğu için önemli. Parasal konularda beklenmedik, ani, sürpriz gelişmelere hazır olun. Ekonomik durumunuzu değiştirecek hızlı gelişmeler söz konusu olabilir. Özellikle hafta boyunca kariyeriniz ile ilgili yapmak istediğiniz değişimi yapmak, iş kurmak, çalışma sisteminizi değiştirmek, iş ve para düzeniniz için yöneticilerinizle konuşmak için uygun koşullar söz konusu. Kariyeriniz ile ilgili, size daha fazla kazanç sağlayacak, kontrollü değişimler söz konusu. Bu hafta Merkür ile Plüton arasında zorlu bir görünüm olacak. Kariyeriniz ile ilgili konularda sert, zorba, acımasız, eleştirel olmamaya özen gösterin. Üstlerinizle gereksiz tartışmalardan kaçının, sınırları zorlamayın. Farklı fikir ve görüşlere de açık olmaya çalışın ve kimsenin iş yerinde kalbini kırmayın. İş yerinizde her önünüze gelene sırlarınızı vermeyin, gereksiz dedikodular yapmayın.