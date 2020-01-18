Koç – 20 Ocak Haftalık Burç Yorumu

20 Ocak haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Kova burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek ve bu Yeni Ay’a Uranüs’ün sert etkisi olacak. Önümüzdeki 10 günlük süreçte özellikle sosyal çevrenizde bir hareketlilik başlıyor. Arkadaşlarınızdan ve dostlarınızdan girişimleriniz için rahat bir şekilde destek görebileceksiniz. Farklı yapıda, marjinal kişilerle bir araya gelebilirsiniz. Yalnız olası gerginliklere karşı dikkatli olmakta yarar var.

Bazılarınız arkadaş gruplarınızdan özgürleşmek ve bağımsızlaşmak adına ayrılabilir, bazılarınız ise yeni gruplar, kulüpler ya da STK'lara üye olabilirsiniz. Hayatınızda sosyal alanda devrimler yaratabilirsiniz, revize edebilirsiniz. Belli ki bir değişikliğe ihtiyacınız var, sürekli gördüğünüz yüzleri görmekten sıkılmış ve yeni dostluklara, arkadaşlıklara yelken açmak isteyebilirsiniz. Yeni Ay’da Uranüs etkili olacağından dolayı, bir arkadaşınızla aranız açılabilir, sinirlenebilir, kavga edebilirsiniz. Özellikle dostluk, para, aşk üçgeni Yeni Ay’da biraz karışacağa benziyor. İçinde bulunduğunuz gruplar ve derneklerde zeka ve ego çatışmaları yaşayabilirsiniz. Bu aralar biraz huysuz ve geçimi zor birine dönüşeceksiniz sanırım. Çıkar çatışmaları, ekonomik problemler, özel hayatın karmaşası… Bu hafta kendinize yeni bir akıllı telefon, elektrikli ev aletleri alabilirsiniz. Son teknoloji ürünlerine daha çok ilgili olabilirsiniz. Eğlenceli bir davete, partiye davet edilebilirsiniz. Bu partide çok eğleneceğiniz muhakkak. Şu dönem hayatınızda daha önce yapmadığınız, kişisel anlamda tabularınızı yıkmak isteyeceğiniz bir süreçten geçiyor olacaksınız