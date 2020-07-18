Koç – 20 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

20 Temmuz haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta hem Yengeç burcunda Yeni Ay var hem de Güneş artık Aslan burcuna geçiş yapıyor. Yengeç burcundaki Yeni Ay ile birlikte geleceğe yönelik hedefler ve planlar, aile, ev, yerleşim, emlak, aile hayatı, yaşamın kökleri, aile büyükleri yeni ayın ana konusu içinde yer alacaktır.

Bu Yeni Ay zamanı uzun süredir beklediğiniz hayalini kurduğunuz eve geçmek için fırsat yakalayabilirsiniz, işiniz için evinizi değiştirmeniz gerekebilir. Aile içinde geçmişe ait bir takım konular yeniden su yüzüne çıkabilir ve irdelenebilir. Bu Yeni Ay zamanı, ortak bir kararla biri ile eve geçebilir, taşınabilir veya risk alarak ev almak için kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Yeni Ay zamanı Güneş ile Satürn arasında zorlu bir görünüm olacak. Kariyerinizde oldukça zorlanabilirsiniz, yöneticilerle anlaşmazlıklar, uyuşmazlıklar oluşabilir. İstifa etmemeye özen gösterin. İş anlamında süper stresli bir hafta sizleri bekliyor. Tüm kişisel girişimlerinizi bir hafta kadar ertelemenizde, sağlığınıza da dikkat etmenizde yarar var. Yaptığınız iyi şeylerin görünmediğini, çalışan olarak size yeteri kadar değer verilmediğini hissedebilirsiniz. İşinizle ilgili sorumluluklarınızı yerine getirirken, işinizi özenle yaptığınızdan da emin olun. Yeni Ay’ın ardından Güneş Aslan burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Güneş'in Aslan burcuna geçişi ile beraber bir ay boyunca odaklanacağınız konular aşk, çocuklar, yaratıcılık gerektiren işler, hayattan daha çok keyif almanızı, eğlenmenizi sağlayacak konular olacaktır. Hobilerinizle ilgilenmeye başlayabilir, kendinize yeni hobiler edinebilirsiniz. Ama bu bir ay sizler için oldukça keyifli geçecek.