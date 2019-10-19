Koç – 21 Ekim Haftalık Burç Yorumu

21 Ekim haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Venüs ve Neptün’ün etkileşimi ile başlıyoruz. Daha çok yaratıcılık gerektiren konulara eğilmeniz, ruhunuza iyi gelecek konularla daha çok haşır neşir olmanızı tavsiye ederim. Bu hafta ruhsal çalışmalar yapmak, şifa tekniklerini kullanmak, tamamen içsel anlamda huzur bulmanıza yardımcı olacak konulara yönelmelisiniz.

Bu hafta Güneş, Akrep burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Bir ay boyunca odaklanacağınız konular, primler, ödemeler, krediler, ortaklaşa işlerden elde edilen kazançlar, burslar, vergiler, miras gibi konular olacaktır.

Ayıca bu hafta gökyüzünün iki kötücülü olan Mars ve Satürn kavga halinde olacaklar. Özellikle hem ikili ilişkiler, ortaklıklar, evlilikle ilgili konular hem de kariyerinizi ilgilendiren konular kriz, problem, kötü şans, sıkıntı, dert, tasa, ayrılık, engel gibi durumlar söz konusu. İkili ilişkilerde olası sorunları gereksiz yere büyütmemeye özen gösterin, işinizde üstlerinizle sert tartışmalardan kaçınmakta yarar var.