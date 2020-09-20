Koç – 21 Eylül Haftalık Burç Yorumu

21 Eylül haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Güneş bu hafta Terazi burcuna geçecek ve 1 ay bu burçta seyahat edecek.

Güneş'inde Terazi burcuna geçmesi ile beraber; bir aylık süreçte odak noktanız; iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz, sözleşme ve anlaşmaların gerçekleşebileceği konular, ilişkiler, ortaklıklar, evlilik, söz, nişan gibi konular olacaktır. Merkür'de bu hafta Akrep burcuna geçiş yapacak ileri – geri hareketi derken 2 aralığa kadar bu burçta seyahat edecek. Bilinmeyen konular üzerinde araştırmalar yapabilirsiniz, kredi çekmek için araştırmalar yapabilirsiniz. Sağlıkla ilgili konular üzerinde alternatif tedavilerle ilgili bilgiler toplayabilirsiniz. Daha rahat para kazanma ile ilgili fikirler, projeler geliştirebilirsiniz. Yalnız eski, gözden kaçmış olan borçlar falanda gündeme gelebilir, dikkatinizi finansal konular üzerine yoğunlaştırmaya başlayacaksınız.