Koç – 21 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

21 Mayıs haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Güneş İkizler burcuna geçiyor ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Beklenmedik, sürpriz ve ani seyahatler gündeme gelebilir. Aile içi ilişkilerde zorlanmalar söz konusu olabilir ya da ailede birinin kronik rahatsızlığı gündeme gelebilir. Aile içinde sevgi kaynaklı sorunlar söz konusu olabilir, aile içinde kendinizi yalnız hissedebilirsiniz.

Çok istediğiniz bir ev eşyası veya evi alamayabilir veya sahip olmaya çalışırken zorlanabilirsiniz. Fakat bu seyahatlerde özellikle gecikmelere, eşya kayıplarına dikkat. İnternetle ilgili önemli başlangıçlara işaret edebilir, web sitesi yaptırabilir, blog oluşturabilir, her türlü iletişim kanalı ile aktif bir şekilde iç içe olmanız gerekebilir. Yine kardeşlerinizle ilgili önemli mevzular gündeme gelebilir. Hafta boyunca Venüs ile Satürn kavga halinde olacaklar. Merkür/Plüton kontağı ile de iş konularında özellikle oldukça keskin, radikal bir takım kararlar alabilirsiniz. Sizden saklanan, gizli bir takım konulara odaklanabilir, gerçeği ortaya çıkarmak isteyebilirsiniz.