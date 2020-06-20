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Koç – 22 Haziran Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Koç – 22 Haziran Haftalık Burç Yorumu

22 Haziran haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Haziran 20, 2020
Koç – 22 Haziran Haftalık Burç Yorumu
22 Haziran haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars, Koç burcuna geçiş yapacak ve geri hareketi ileri hareketi derken 6 Ocak’a kadar bu burçta seyahat edecek. Sizi bir nevi ateş topuna çevirecek, oldukça hareketli, isteklerinizi hızlı ve de etkin bir şekilde elde edebilecek, hedeflerinize çok ama çok daha kolay bir şekilde ulaşabileceksiniz 6 Ocak’a kadar.

Yalnız bu dönemde sinir, stres yakanızı pek bırakmayacak görünüyor, bir taraftan yaparken diğer taraftan yıkmamaya özen gösterin. Bu süreçte Mars, kazaları, sakatlıkları, sakarlıkları arttırabileceği gibi yaşamınızda bireysel hedeflerinize ulaşmanız konusunda süper destek verecektir. Tek yapmanız gereken hedef belirlemek ve o hedefe doğru koşmak! Mars burcunuzdayken yolunuzda kimse engel olarak duramaz, tüm engelleri müthiş bir motivasyonla yıkabilme cesareti ve gücü verebilecektir size. Bu süreçte yıkamayacağınız engel olmayacaktır.

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