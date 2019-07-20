Koç – 22 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

22 Temmuz haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta hem Güneş hem de Venüs Aslan burcuna geçiş yapacaklar. Güneş'in Aslan burcuna geçişi ile beraber bir ay boyunca odaklanacağınız konular aşk, çocuklar, yaratıcılık gerektiren işler, hayattan daha çok keyif almanızı, eğlenmenizi sağlayacak konular olacaktır. Hobilerinizle ilgilenmeye başlayabilir, kendinize yeni hobiler edinebilirsiniz. Ama bu bir ay sizler için oldukça keyifli geçecek.

Bu hafta Venüs de Aslan burcuna geçiş yapıyor ve 21 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Özellikle yalnızlar türlü aşk ilişkilerine giriş yapabilirler. Bu dönem kararlı olup, birlikte olmak istediğiniz kişiyi seçebilirsiniz, fakat bir eleme dönemi olacak. Kalbiniz aşık olmak için oldukça hazır, bir işaret bekliyor olacak. Ki bu işaretleri de alacaksınız. Bu etki sadece aşkla ilgili konularda değil, mesela evli ve çocuk sahibi olmak isteyen arkadaşlarım, bakın bu tarihe kadar bu konularla ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Çocuğu olanlar, onların hayatlarına ilişkin keyifli gelişmeler yaşayabilirler. Bunun yanı sıra bu tarihe kadar hayattan çok daha fazla keyif alabilecek, bol bol sevişebilecek, hobiler edinebilir, mevcut hobileriniz ile daha çok ilgilenebilirsiniz. Televizyon, tiyatro sektöründe çalışan oyuncular yeni iş teklifleri ile karşılaşabilirler.