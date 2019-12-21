Koç – 23 Aralık Haftalık Burç Yorumu

23 Aralık haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Oğlak burcunda Jüpiter etkili bir Güneş Tutulması meydana gelecek. Bu tutulma ile hayatınızda kariyerinize ilişkin önemli adımlar atacağınız bir zaman olacak. Bu tutulma ile birlikte, iş hayatında daha dikkat çekici bir noktada olabileceksiniz. Önemli görüşmelerinizi bu haftaya ayarlamanızda yarar var. Kariyerinizle ilgili hedeflerinize ulaşmanız konusunda oldukça destekleyici olabilecektir. Yaşam hedefleriniz ve kariyeriniz ile ilgili değişim-dönüşüm zamanı.

Tutulma zamanı gökyüzünde Jüpiter ile Uranüs arasında harika bir görünüm oluşacak. Jüpiter ile Uranüs arasında dinamik ve olumlu bir görünüm olacak. Hem kariyer ile ilgili konularda hem de parasal konularda oldukça heyecanlı ve yeniliklerin olacağı bir dönem başlıyor sizler için. Kariyer ve parasal konularda riskler alabileceğiniz yeni fırsatlarla karşılaşabileceğiniz bir zaman. Belki yeni projeler, belki yeni kazanç yolları belki harika bir iş teklifi her ne ise çok iyi değerlendirmeye bakın.