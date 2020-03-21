Koç – 23 Mart Haftalık Burç Yorumu

23 Mart haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Koç burcunda Şironyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Kişiliğin öne çıkacağı durumlar, sağlığınız, fiziksel görünümünüz, hayatınızda önemli başlangıçlar, girişimler söz konusu olacaktır bu Yeni Ay zamanında.

Bu Yeni Ay’da hem fiziksel hem de zihinsel olarak oldukça dikkat çekici olacaksınız. Atacağınız adımlar, hayatınızın genelini etkileyecek tarzda olabilir. Yeni başlangıçlarla ilgili fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz. Özel hayatınızla ilgili sorumluluk almaya, kontrolü ele geçirmeye, özel hayatınızı belki de düzenleme ve disipline etmek için uygun destekler altında olacaksınız. Bu dönem özellikle bedensel sağlığınıza daha çok dikkat etmeli, üşütme, grip, durumlara karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Tam da bu Yeni Ay zamanı şifa almaya, sorunları iyileştirmeye çok daha açık olacaksınız. Özellikle kesici, delici aletler kullanırken dikkat etmenizde fayda var. Yeni Ay’ın yöneticisi Mars, Plüton ile beraber olacak. Öncelikle kariyerinizi ilişkilendiren konularda güç sahibi olacağınıza, terfi gibi bir niyetiniz var ise bu konuda destekleneceğinize, yöneticilerinizden güç alacağınıza işaret etmekte. İş konusunda yeterlilik ve sabır testinden geçebilirsiniz. Bu hafta iş konusunda yeni girişimler için gayet güzel bir hafta aslında, her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğiniz motivasyona sahip olacak, olası her türlü rekabette kazanan siz olacaksınızdır.

“Hafta boyunca evinizde kalın.”