Koç – 23 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

23 Temmuz haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu haftanın en önemli gündem maddesi Kova burcunda meydana gelecek olan Marsyen Ay Tutulması olacak. Tutulma ile beraber hayatınızın öne çıkacağı konular, dostlar, arkadaşlıklar, üye olduğunuz gruplar, kulüpler, sosyal ilişkileriniz, iş hayatınızdan kazandığınız gelirler.

Bu tutulma ile bazılarınız arkadaşlar gruplarınızdan özgürleşmek ve bağımsızlaşmak adına ayrılabilir, bazılarınız ise yeni gruplar, kulüpleri, STK'lara üye olabilirsiniz. Hayatınızda sosyal alanda devrimler yaratabilirsiniz, revize edebilirsiniz. Belli ki bir değişikliğe ihtiyacınız var, sürekli gördüğünüz yüzleri görmekten sıkılmış ve yeni dostluklara, arkadaşlıklara yelken açmak isteyebilirsiniz. Tutulma da hem Mars hem de Uranüs etkili olacağından dolayı bir arkadaşınızla aranız açılabilir, sinirlenebilir, kavga edebilirsiniz. Özellikle dostluk, para, aşk üçgeni tutulmada biraz karışacağa benziyor. İçinde bulunduğunuz gruplar ve derneklerde zeka, ego çatışmaları yaşayabilirsiniz. Bu aralar biraz huysuz ve geçimi zor birine dönüşeceksiniz sanırım. Çıkar çatışmaları, ekonomik problemler, özel hayatın karmaşası…

Bu hafta kendinize yeni bir akıllı telefon, elektrikli ev aletleri alabilirsiniz. Son teknoloji ürünlerine daha çok ilgili olabilirsiniz. Ama Merkür'ün de geri harekette olduğunu unutmayın arkadaşlar ve aslında yeni elektronik aletler almak için de pek uygun bir zaman değil. Tutulma etkisi ile oldukça eğlenceli bir davete, partiye davet edilebilirsiniz. Bu partide çok eğleneceğiniz muhakkak. Şu dönem hayatınızda daha önce yapmadığınız, kişisel anlamda tabularınızı yıkmak isteyeceğiniz bir süreçten geçiyor olacaksınız.