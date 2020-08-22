Koç – 24 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

24 Ağustos haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars ile Satürn arasındaki gergin görünümle başlıyoruz. Mars ile Satürn’ün sert etkileşimi aile, aile bireyleri ile ilişkiler, aile bireylerinin sağlığı veya sizin kendi sağlığınız, yapmak istedikleriniz, girişimleriniz ile ilgili kötü şansın yoğun olabileceği bir hafta.

Bu hafta bu etkileşim ile işler ters gidebilecek, talihsizlikler söz konusu, sinir stres bu hafta sizlerde tavan yapabilir, iç huzurunuzu ve dengenizi bulmanız pek kolay olmayabilir. Bu hafta Venüs ile Neptün arasında da uyumlu bir etkileşim olacak. Bu da size evinizde yuvanızda huzur ve barış zamanına işaret etmekte. Evinizde sosyalleşebilir, evinizde dekoratif bir takım çalışmalar yapabilirsiniz. Bu hafta Venüs ile Plüton etkileşimi ile öncelikle bu hafta ikili ilişkilere dikkat diyoruz. İlişkiler, evlilik, ortaklıklarla ilgili sorunlar, sıkıntılar, kayıplar söz konusu, ayrılıklar, boşanmalar, ilişkilerde engeller söz konusu. Bu hafta sabretmeye biraz daha ihtiyacımız olabilir. Akabinde bu hafta yaşadığınız yeri değiştirmek, yeni ev almak, evinizde dekoratif değişiklikler yapmak için girişimlerde bulunabilirsiniz. Yalnız eviniz içinde olası kazalara, sigorta atmalarına, arızalara karşı hazırlı olmanızda yarar var. Ev içinde aniden minik bir durum kontrol dışı büyüyebilir, tartışmalardan uzak durmanızda yarar var.