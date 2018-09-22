Koç – 24 Eylül Haftalık Burç Yorumu

24 Eylül haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Koç burcunda Şironyen bir Dolunay meydana gelecek. Kişiliğin öne çıkacağı durumlar, sağlığınız, fiziksel görünümünüz, hayatınızda önemli başlangıçlar, girişimler söz konusu olacaktır bu Dolunay zamanında.

Bu Dolunay’da hem fiziksel hem de zihinsel olarak oldukça dikkat çekici olacaksınız. Atacağınız adımlar, hayatınızın genelini etkileyecek tarzda olabilir. Yeni başlangıçlarla ilgili fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz. Özel hayatınızla ilgili sorumluluk almaya, kontrolü ele geçirmeye, özel hayatınızı belki de düzenleme ve disipline etmek için uygun destekler altında olacaksınız. Fakat ortaklıklar, ilişkiler ve anlaşmaları işleriniz, evliliği ilgilendiren konularda iletişim sorunları söz konusu olabilir. Partneriniz, ortağınız ve iş birliği yaptığınız kişilerin söylemleri, ifadeleri sizi yaralayabilir, üzebilir bir dil yarasına sebep olabilir.

Dolunay'a Satürn'ün güçlü bir açısı olacak. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda kendinizi yeterince güvende hissetmeyebilirsiniz. Bazı acımasız eleştirilere maruz kalabilirsiniz. Kendinizi kariyer konusunda sınırlandırılmış ve gereksiz kurallarla uğraşıyorken bulabilirsiniz. İş konusundaki talepleriniz karşılanmayabilir. Hafta boyunca yöneticilerinizle ilişkilerinizi dikkatli yönetmeye bakın.