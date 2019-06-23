Koç – 24 Haziran Haftalık Burç Yorumu

24 Haziran haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Hafta Venüs ile Neptün'ün sert etkileşimi ile başlıyoruz. Venüs/Neptün sert etkileşimi ile biraz dikkatli olmanızda yarar var. Söyledikleriniz, tavırlarınız, davranışlarınız karşınızdaki kişiler tarafından yanlış algılanabilir, eleştirilebilirsiniz.

Bunun yanı sıra hassas ve alıngan olabilir, direk duygusala bağlayabilirsiniz. İletişim problemleri oluşabilir. Kendinizi ifade etmekte bir parça zorlanabilirsiniz. Yanlış anlaşılabilir ve hayal kırıklığı gibi durumlar oluşabilir. Merkür de bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve ileri hareketi, geri hareketi derken 29 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Sizleri hem hobiler hem de aşkla ilgili konulardaki iletişim trafiğinizi hızlandırmaya başlayacak. Eğer yalnız iseniz bol bol flörtöz iletişimler içinde olabilirsiniz.