Koç – 24 Şubat Haftalık Burç Yorumu

24 Şubat haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Balık burcundaki Yeni Ay ile başlıyoruz. Hayatınızda kontrol edemediğiniz veya öngöremediğiniz durumlar ortaya çıkabilir, özellikle risklerden uzak durmak ve finansal anlamda risklere girişmek için uygun zamanlar değil.

Bu Yeni Ay zamanında yakın çevrenizden birine veya bir arkadaşına önemli bir yardım ve destekte bulunmanız gerekebilir. Hisleriniz kuvvetlenebilir, rüyalar ve bilinçaltı konuları ile ilgilenebilirsiniz. Bu dönem bilinçaltınızın derinliklerinde kalan bir takım korkular, endişeler gibi konular için uzman birinden destek almak, terapi almak, ruhunuza iyi gelecek, ruhunuzu yumuşatacak teknikler uygulamak için de muhteşem aslında. Bu dönemde meditasyon, yoga ve benzeri spiritüel çalışmalar ve beden egzersizleri ile dengede kalmaya çalışabilirsiniz. Manevi tarafınızı rahatlatacak konularla ilgilenebilirsiniz. Bu hafta Venüs ile Plüton arasında da gergin bir görünüm oluşacak. İş hayatınızda takıntılı davranışlardan uzak durun veya yöneticinize, patronunuza kafayı fazla takmayın. Belki yanlış bir eleştiri alabilir ya da sinirinizi bozacak bir durum meydana gelebilir ama fazla takılmadan işinizi yapmaya devam edin. İş ve kariyer konularınızda suçlayıcı davranışlardan uzak durmanızda yarar var. Eğer yalnızsanız olası partner seçiminizi iş ortamınızdan, müşterinizden veya iş bağlantılı kişilerden seçmemenizde yarar var. İş konularında mobbinge maruz kalabilirsiniz.