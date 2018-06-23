Koç – 25 Haziran Haftalık Burç Yorumu

25 Haziran haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars'ın geri hareketinin etkileri ile başlıyoruz arkadaşlar, 28 Ağustos’a kadar da devam edecek. Mars haritanızın 11. evinde geri gidecek. Mars’ın bu alanda geri gidecek olması sosyal ilişkilerinizde bazı gecikmelere, engellenmelere işaret edebilir. Arkadaşlarınızla aranızda anlamsız garip bir gerginlik meydana gelebilir, gereksiz küslükler oluşabilir.

Arkadaşlık ilişkilerinizi fazla eleştirebilirsiniz. Bunun dışında iş hayatından kazandığınız gelirlerin hesaplanmasında bazı sorunlar meydana gelebilir, primlerinizi yeterince alamayabilirsiniz, maaş ödemelerinde sıkıntılar, gecikmeler meydana gelebilir. Arkadaşlarınızla yapacağınız organizasyonlarda sık sık aksaklıklar meydana gelebilir, sosyal ilişkilerinizi doğru bir şekilde tahlil edemeyebilirsiniz. İyi tarafı, eski dosttan düşman olmaz diyerekten eskiden aranıza küslük girmiş kişilerle bir araya gelebilir. Eskimiş, kapanmış konuların üzerinden yeniden geçebilir, belki de bu sefer aranızdaki buzları eritmek için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Hayattan beklentileriniz, umutlarınız içim çok daha fazla çaba sarf etmeniz gerekebilir. Merkür de bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve 6 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Sizleri hem hobiler hem de aşkla ilgili konulardaki iletişim trafiğinizi hızlandırmaya başlayacak. Eğer yalnız iseniz bol bol flörtöz iletişimler içinde olabilirsiniz.

Bu hafta son olarak Oğlak burcunda Dolunay meydana gelecek arkadaşlar. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda bir tamamlanma, bitiş, sonlanma yaşayabilirsiniz. Bu üstlendiğiniz bir projenin sonuna gelmek olabileceği gibi, bir süredir peşinde koşturduğunuz bir işin sonuna gelmekte olabilir veya üstlerinizden birinin istifası, terfisi veya görevden ayrılması gibi bir durunda olabilir. Hafiften gergin bir Dolunay olacağı için ani kararlardan, öfke durumlarına karşı dikkat etmekte yarar var.