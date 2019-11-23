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Koç – 25 Kasım Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Koç – 25 Kasım Haftalık Burç Yorumu

25 Kasım haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Kasım 23, 2019
Koç – 25 Kasım Haftalık Burç Yorumu
25 Kasım haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 20 Aralık’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde kariyer anlamında destekleyici etkiler söz konusu olabilecektir. İşinizi daha çok sevmeniz veya işinizden keyif almanızı sağlayacak durumlar oluşabilir, üstlerinizden övgüler veya destekler alabilirsiniz. Eğer iş arıyorsanız bu dönemde arkadaşlarınızın veya partnerinizin desteği ile iş bulabilme potansiyeliniz yüksek olacaktır.

Bu hafta 4. derece Yay burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay 9. evinizde gerçekleşiyor; uzak yerlere seyahatler, uzak akrabalar, hukuksal konular, uluslararası ilişkiler, ithalat, ihracat,satış, pazarlama, halkla ilişkiler, tanıtım, sahibi hatırı sayılır kişiler, promosyon gibi konular etki altında olacaktır. Hukuksal konularla ilgili güzel olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz, yurt dışı seyahatleri gündeme gelebilir, iş arayanlar bu dönem özellikle çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz.

Burç Yorumları

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