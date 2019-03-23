Koç – 25 Mart Haftalık Burç Yorumu

25 Mart haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Balık burcuna geçiş yapacak ve 20 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde sizleri bir parça inzivaya çekilmenize neden olabilecek, ilişkilerde minik kaprisler sorunlar gündeme gelebilir. İlişkiler daha çok platonik düzeyde kalabilir veya bir ilişki içinde iken bile yalnızlık ve sevgisizlik hissedebilirsiniz.

Bu dönem ilham ve yaratıcılığın geldiği dönemdir, yaratıcı çalışmalar yapmak için uygundur. Kendinizi sevdiğiniz bir şey için adayabilirsiniz bu süreçte. Mutluluk ve keyif ancak sessiz, sakin, yalnız kaldığınızda daha çok gelecektir size. Sosyalleşmek, dışarı çıkmak, kalabalık gruplarla olmak pek cazip gelmeyebilir. Bu dönem gizli saklı aşk ilişkilerinden uzak durun, kendinizi sonu gelmeyecek bir ilişki için harcamayın, kendinizi yaralamayın. Finansal gecikmelerde söz konusu olabilir. Bu aralar hoşunuza giden temalar değişebilir, biraz daha bilinçaltı ve psikoloji konuları ilgi alanınıza girebilir, size keyif verebilir.

Bu hafta Mars da İkizler burcuna geçiş yapıyor ve 16 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Yazı, kardeşler, yolculuklar, eğitimle ilgili konularda hayatınıza hız ve heyecan getirecek. Fakat bu konularla ilgili kararsızlıklar, ikilemlerde kalabilirsiniz. Özellikle araç sahipleri sizlere rica ediyorum, aracınızın, kontrol, muayene vesaire ne varsa yaptırın, başınıza sorun açabilir. Yakın çevrenize fikirlerinizi benimsetmek için ukala yaklaşımlarda sergileyebilirsiniz.