Koç – 25 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

25 Mayıs haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür, Yengeç burcuna geçiş yapacak. İleri ve geri hareketi derken 5 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. edecek. Merkür'ün Yengeç burcuna geçişi ile yuva, aile, yaşadığınız mekanla ilgili iletişim trafiği artmaya başlıyor.

Aile içerisinde önemli toplantılar, konuşmalar yapılabilir, bazı kararlar alınabilir. Bunun yanı sıra, evinizi değiştirme, evinizin dekorasyonunu değiştirme fikri daha çok aklınızda dolaşabilir. Bu dönem geleceğe yönelik planlar yapmak ve bu planları nasıl uygulayacağınızı organize etmek için güzel bir süreç. Evinize gelecek olan bir posta ile mutlu da olabilirsiniz. Evinize yeni iletişim veya teknolojik bir gereç alabilirsiniz. Ev almak, satmak, gayrimenkul yatırımları yapmak, toprak yatırımı yapmak ve bunları araştırmak içinde en uygun dönemde olacaksınız. Ailenizle birlikte eskiye, geçmişe ait konuları, anıları daha çok konuşabilirsiniz.