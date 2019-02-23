Koç – 25 Şubat Haftalık Burç Yorumu

25 Şubat haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs/Uranüs etkileşimi ile de sürpriz bir iş teklifi durumu söz konusu olabilir. Özellikle kadın desteği veya finans anlamında beklenmedik bir kazanç, gelir durumu söz konusu da olabilir. İşinizle, kariyerinizle alakalı bu hafta baya havalısınız, üstlerinizden sürpriz övgüler, davranışlar görebilirsiniz.

Eğer yalnızsanız iş vasıtası ile tanıştığınız biri ile flörtöz durumlarda söz konusu olabilir. Eğer iş arıyorsanız, bu hafta şanslı haftalarınızdan bir tanesi! Uranüs/Venüs etkileşimi iş görüşmelerinde karşı tarafı etkilemek için her türlü silahınızı rahatlıkla kullanabileceğinize işaret ettiği gibi, orijinal tavrınızla rahatlıkla karşınızdakileri etkileyebileceksiniz. Akabinde Venüs Kova burcuna geçiş yapacak. Sizleri çok daha sosyal ve hareketli bir süreç bekliyor olacak. Arkadaşlar arası yardımlaşma teması çok daha fazla ön plana çıkacak, partiler, davetler, organizasyonlar, düğünler…vs gündeminiz yoğun olabilecek. Yeni insanlarla tanışabileceğiniz ortamlar içine sık sık girebilirsiniz. Arkadaşlarınızla, dostlarınızla beraber olmak size her zamankinden çok daha fazla keyif verecek. Venüs 27 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek.