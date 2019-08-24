Koç – 26 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

26 Ağustos haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftanın geneli gökyüzündeki Mars ile Uranüs arasındaki etkileşim ile geçecek. Para ile ilgili mevzularda şaşırtıcı, büyük bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Beklenmedik büyük bir hediye, beklenmedik bir terfi, iş teklifi veya sevginizden sizi çok şaşırtacak bir sürpriz olabilir. Fakat Mars adama harcatır da ve sizden beklenmedik bir para ödemesi yapmanızda beklenebilir. Veya bu hafta siz iyisi mi cep telefonunuza, cüzdanınıza, tabletinize sahip çıkın! Çaldırmayın ya da bozulmasın.

Kariyerinizle ilgili sürpriz sizi sevindirecek olan bir gelişme söz konusu, ani bir terfi, yükseliş veya koşulların, şartların çok daha iyi olduğu bir iş teklifi söz konusu olabilir. Kendinizi daha iyi hissetmek adına adımlar atabilirsiniz. Mesela diyete başlayabilir, spora başlayabilir, sağlığınızı daha iyi bir konuma getirecek radikal bir takım adımlar atabilirsiniz. Finansal açıdan riskler almak, cesaretli adımlar atmak içinde gayet uygun bir hafta.

Bu hafta Merkür, Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Bu seyahat, hayatınızda akla gelebilecek her türlü iletişim odağınız, iş ortamınız, birlikte çalıştığınız kişiler, günlük işleriniz üzerine olacak. İş arayanlar bu süreçte başvurular yapabilir, yeni iş görüşmelerine çağırılabilirsiniz. İş ortamınızda çok daha detaycı, eleştirel ve titiz olabileceksiniz. İş ile ilgili bir eğitim başlayabileceği gibi, hali hazırda yaptığınız iş ile ilgili yeni şeyler öğrenmeye çok daha açık olacaksınız. Günlük rutin işlerinizi akılcı yöntemlerle çözebileceksiniz. Bu dönemde daha sağlıklı beslenme, daha sağlıklı yaşamakla ilgili titiz araştırmalar yapabilirsiniz. Eğer ki kendi işinizi yapıyorsanız, kendinize yeni çalışanlar alabilirsiniz. Bu dönem alacağınız yeni çalışanlar zeki, metodik, detaycı, mükemmeliyetçi kişiler olacaktır. Kendinize kafası çalışan bir mentor, koç, yol gösterici de bulabilirsiniz.

Bu hafta işin içinde 5 gezegenin Başak burcunda olduğu bir Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay 6. evinize denk düşmekte. Bu ev, iş ve çalışma ortamınızı, sağlığınızı, birlikte çalıştığınız kimseleri, çok ama çok çalışmayı ama az karşılık görmeyi ve evcil hayvanlarını sembolize eder. Demek ki Yeni Ay sürecinde yeni iş projeleri gündeme gelebilir. Yeni evcil hayvanlar alabilir, ev hayvanlarımızla ilgili konulara odaklanabilirsiniz. İş konusunda daha üretken, daha titiz, daha detaycı olabilir, kişisel sağlığımıza da ekstra dikkat kesileceğimiz bir hafta olacak.