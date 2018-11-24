Koç – 26 Kasım Haftalık Burç Yorumu

26 Kasım haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş ile Jüpiter'in birlikteliği ile başlıyoruz. Bu ikili fırsatlar ve şanslar demektir. Eğitimde, seyahatte, ticarette, hukukta, akademik kariyerde çok güzel fırsatlar ve şanslar elde edebilirsiniz. Belki de yurt dışında yaşamak için zaman kolluyorsunuz, işte bu hafta bunu gerçekleştirmek için fırsatlar da yakalayabilirsiniz.

Bu hafta Venüs Akrep burcuna geçecek ve 7 Ocak tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar finansal konularda özellikle dikkatli adımlar atmanızda yarar var. Borç alacak ve verecek işleri, krediler, bankacılık işlemleri, burslar, primler, vergiler, muhasebe gibi konular yavaştan ön plana çıkmaya başlayacak. Ortaklaşa kazanılan gelirlerde bir takım gizlilikler, alavere durumlar oluşabilir. Özellikle sağlıkla ilgili genital bölgelerimiz ve böbreklerimiz hassas olabilir.