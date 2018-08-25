Koç – 27 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

27 Ağustos haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Finansal konularda akılcı çözümler yaratabileceğinize işaret ettiği gibi, para meseleleri ile ilintili konularda toplantı, görüşme, imza gerektiren konular söz konusu olabilecek. Özellikle vergi, burs, prim..vb konularda kararlar almanız gerekebilir.

Muhasebeciniz veya banka işlerinizi yürüten kişilerle önemli görüşmeler ve kararlar alabilirsiniz. Belki evinizi değiştirmek, ofisinizi değiştirmek, yeni araba almak, ev almak için paraya ihtiyacınız vardır, bununla ilgili araştırmalar, görüşmelerde yapabilirsiniz. Hukuksal konularla ilgili güzel olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yurt dışı seyahatleri gündeme gelebilir, iş arayanlar bu dönem özellikle çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz. Çıkacağınız seyahatler sizlerin sorumluluğunu arttırıcı bir takım durumların olmasına da neden olabilir. Örneğin sağlık konuları için kan bağınız olan birinin yanına gitmeniz gerekebilir veya bir iş bağlamak, iş kurtarmak için de bir seyahat etmeniz gerekebilir.