Koç – 27 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

27 Mayıs haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Merkür ile Neptün arasındaki sert kontak ile başlıyoruz. Aşırı idealist davranabilir veya hayatınızla ilgili bir takım kararları alırken gerçekçi olmakta zorlanabilirsiniz. Hassas, alıngan, hayal kırklığına uğramış hissedebilirsiniz, hem de ortada hiçbir sebep yokken!

İnsanların sizi anlamadığından yakınabilirsiniz bir parça. Karar verirken zorlanabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı işlerinizde bir takım aksamalar, yanlışlıklar, evrak sorunları oluşabilir, eğitim konularında da aynı durum söz konusu veya resmi, hukuki işlerde. Diğer yandan hafta boyunca Venüs ile Satürn arasında da olumlu bir görünüm oluşacak. Para anlamında elinizin daha da güçlenmeye başlıyor, yaptığınız işler daha görünür bir hal almaya başlıyor artık! Maddi anlamda hedeflerinize ve isteklerinize kilitlenecek ve rahatlıkla ulaşabileceksiniz. Planlı olmanız ve hedef belirlediğiniz takdirde doğru stratejilerle kazanca ulaşabileceksiniz.