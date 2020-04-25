Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Koç – 27 Nisan Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Koç – 27 Nisan Haftalık Burç Yorumu

27 Nisan haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Nisan 25, 2020
Koç – 27 Nisan Haftalık Burç Yorumu
27 Nisan haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür, Boğa burcuna geçiş yapacak ve 12 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu süreçte zihninizi, aklınızı para ile ilgili konulara yöneltemeye başlayacaksınız, daha iyi nasıl para kazanırım, para kazanabilmek için yeni projeler üretebilirsiniz.

Fikirleriniz, zihniniz daha para odaklı bir şekilde çalışmaya başlayacak. Sohbet konularınız daha para üzerine dönmeye başlayabilir. Para ile ilgili önemli toplantılar yapabilir, projeler yapabilirsiniz. Yalnız para ve kazançlarla ilgili konularda hareket geçmekte biraz yavaş davranabilir, kendinizi fazlaca sağlama almak eğiliminde olabilirsiniz. Özellikle hafta boyunca Uranüs ile de beraber olacak, sürpriz finansal haberler alabilirsiniz. Ya da aklınızda birden şimşekler çakabilir para kazanma yolları ile ilgili ya da heyecan verici projeler aklınıza gelebilir. Dijital platformlara özel projeler üretebilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Merkür Boğa burcuna geçiyor
Dinçer Güner ile Astrologlar arasında: Hazirandan sonra normalleşebiliriz
Boğa burcunda Uranüsyen Yeni Ay’ın etkileri