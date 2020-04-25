Koç – 27 Nisan Haftalık Burç Yorumu

27 Nisan haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür, Boğa burcuna geçiş yapacak ve 12 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu süreçte zihninizi, aklınızı para ile ilgili konulara yöneltemeye başlayacaksınız, daha iyi nasıl para kazanırım, para kazanabilmek için yeni projeler üretebilirsiniz.

Fikirleriniz, zihniniz daha para odaklı bir şekilde çalışmaya başlayacak. Sohbet konularınız daha para üzerine dönmeye başlayabilir. Para ile ilgili önemli toplantılar yapabilir, projeler yapabilirsiniz. Yalnız para ve kazançlarla ilgili konularda hareket geçmekte biraz yavaş davranabilir, kendinizi fazlaca sağlama almak eğiliminde olabilirsiniz. Özellikle hafta boyunca Uranüs ile de beraber olacak, sürpriz finansal haberler alabilirsiniz. Ya da aklınızda birden şimşekler çakabilir para kazanma yolları ile ilgili ya da heyecan verici projeler aklınıza gelebilir. Dijital platformlara özel projeler üretebilirsiniz.