Koç – 27 Ocak Haftalık Burç Yorumu

27 Ocak haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars ile Neptün arasında gergin bir görünüm meydana gelecek. Mars-Neptün etkileşimi ile bilinçaltınız oldukça hareketli olacağa benziyor, biraz da uykusuzluk problemi nüksedebilir. Bu hafta özellikle zehirlenmelere, alerjilere karşı dikkatli olun, alkol tüketiminde abartmamaya özen gösterin. Uzaklar, yabancılar, yurt dışı, eğitimle ilgili işlerde aksilikler, yanlış anlamalar, hatalar oluşabilir.

Bu hafta Venüs ve Neptün birlikte hareket edecekler. Venüs-Neptün etkileşimi ile daha çok yaratıcılık gerektiren konulara eğilmeniz, ruhunuza iyi gelecek konularla daha çok haşır neşir olmanızı tavsiye ederim. Bu hafta ruhsal çalışmalar yapmak, şifa tekniklerini kullanmak, tamamen içsel anlamda huzur bulmanıza yardımcı olacak konulara yönelmelisiniz. Sevgi, aşk, ilişkiler konusunda bilinçaltı çalışmaları yapabilir, hayal gücünüzün yükselişi ile yaratıcı çalışmalar içinde aktif yer alabilirsiniz. Bu hafta müzik, resim, fotoğraf, sinema ile yakından ilgilenebilirsiniz. Bunun yanı sıra, aşk-ilişkiler konusunda, bu hafta birileri ile yakınlaşmalar olursa eğer ipleri hemen teslim etmeyin, kendinizi hemen adamayın, aşırı duygu davranışlarından da uzak durun. Sağlık olarak ise özellikle ayaklarınıza dikkat etmeli, eğer ayakkabı alacaksanız güzelliğin yanında sağlıklı olmasına özen göstermelisiniz