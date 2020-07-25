Koç – 27 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

27 Temmuz haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Venüs ile Neptün'ün sert etkileşimi ile başlıyoruz. Venüs ve Neptün’ün sert etkileşimi ile, biraz dikkatli olmanızda yarar var, söyledikleriniz, tavırlarınız, davranışlarınız karşınızda ki kişiler tarafından yanlış algılanabilir, eleştirilebilirsiniz. Bunun yanı sıra hassas ve alıngan olabilir, direk duygusala bağlayabilirsiniz. İletişim problemleri oluşabilir. Kendinizi ifade etmekte bir parça zorlanabilirsiniz. Yanlış anlaşılabilir ve hayal kırıklığı gibi durumlar oluşabilir.

Merkür ile Plüton arasında da zorlu bir görünüm olacak. Aile ile ilişkilerde gerginlikler, ani beklenmedik sürpriz eylemler, gelişmeler meydana gelebilir. Bunun yanı sıra bu hafta risk almaya, meydan okumaya daha meyilli olacaksınız, ani, sert, sivri çıkışlar yapabilirsiniz. Sakarlıklara, minik kazalara karşı dikkatli olmanızda yarar var. Hayatınızın gidişatı ile ilgili stresli fakat değişim getiren durumlar ortaya çıkabilir. iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda oldukça mücadele etmeniz gerekebilecek. Biraz göze göz dişe diş moduna bürünebileceksiniz. İşinizle ilgili bir değişim söz konusu olabilir. Uzlaşma zemini oluşturmakta zorlanabilirsiniz. Bu hafta kendinizi tam bir savaşçı gibi hissedeceksiniz. Aile ile ilişkilerde gerginlikler, ani beklenmedik sürpriz eylemler, gelişmeler meydana gelebilir. Bunun yanı sıra bu hafta risk almaya, meydan okumaya çok daha meyilli olacaksınız, ani, sert, sivri çıkışlar yapabilirsiniz. Sakarlıklara, minik kazalara karşı dikkatli olmanızda yarar var. Hayatınızın gidişatı ile ilgili stresli fakat değişim getiren durumlar ortaya çıkabilir.