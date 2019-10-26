Koç – 28 Ekim Haftalık Burç Yorumu

28 Ekim haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Akrep burcundaki Uranüsyen Yeni Ay ile başlıyoruz. Finansal anlamda tek başınıza hareket etmeniz zorlaşabilir, eşinizden veya çevrenizden destek alabilirsiniz. Kredi ile ilgili işlere girişebilirsiniz. Eşinizin veya ortağınızın finansal durumu ile ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Bu Yeni Ay, size ait olmayan ama sizi yakından ilgilendiren finansal araçlarla ilgili olacak. Bu alanlarda zekanızı kullanarak enteresan çözümler üretebileceksiniz. Yalnız bu hafta hem birlikte çalıştığınız kimselerle olan ilişkilerinize hem de sağlığınıza dikkat edin. İş yaptığınız kimselerden size ağır eleştiriler gelebilir veya siz arkadaşlarınızı eleştirebilirsiniz. Sağlık olarak, bağırsaklarınıza, bağışıklık sisteminize dikkat edin. Sağlık için tahliller gibi konularda biraz para harcamanız gerekebilir.

Güneş ve Uranüs etkileşimi, maddi konularda özellikle birileri ile tartışma ve kavga içinde olabileceğinize işaret etmekte, siz sakin olun kırmayın ve kırılmayın. Parasal anlamda istikrarı sağlamak biraz zor olabilir Bu yüzden gereksiz, ani harcamalardan biraz kaçınmak yerinde olacaktır. Bu hafta Venüs, Yay burcuna geçiş yapıyor ve 26 Kasım’a kadar da bu burçta seyahat edecek. 9. evinize girecek olan Venüs, özellikle kendi işi olan, ithalat, ihracat, tanıtım, pazarlama, iletişim sektöründe olanlar için keyifli zamanlar yaşatacak. 26 Kasım’a kadar olan süreçte yalnız olanlar yabancılarla, yabancı uyruklu kişilerle daha da yakınlaşabilir, arada mesafenin olabileceği ilişkilere başlayabilirler. Önemli kişilerle dostluklar ve onlardan daha kolay yarar ve destek görebilecekler. Yeni şeyler öğrenmeye, araştırmaya çok daha fazla açık olacaklar.

Yine bu hafta Merkür Akrep burcunda geri hareketine başlıyor ve bu geri hareket 21 Kasım’a kadar devam edecek. 8. evinizde geri gidecek olan Merkür, finansal konularla ilgili bir takım kararlar vermeden önce detaylı bir şekilde iyice düşünmek gerektiğine işaret etmekte. Ayrıca ödemeler yanlış yerlere gidebilir, kredi kartınızı kaybedebilirsiniz. Geçmişe unuttuğunuz bir takım borçlar, ödemeler gündeme gelebilir. Miras konuları gündemde olanlarda bazı karışıklıklar olabilir, beklediğiniz ödemelerde gecikmeler olabilir, banka işlemlerinde hatalar meydana gelebilir. Bankamatik kartınızı yutabilir mesela. Eğer ortaklık gerektiren işler yapıyorsanız bu Retro zamanı gelirlerde azalmalar oluşabilir.