Koç – 28 Eylül Haftalık Burç Yorumu

28 Eylül haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Koç burcunun 9 derecesinde Şiron etkili bir dolunay meydana gelecek.

Kişiliğin öne çıkacağı durumlar, sağlığınız, fiziksel görünümünüz, hayatınızda önemli başlangıçlar, girişimler söz konusu olacaktır bu dolunay zamanında. Bu dolunayda hem fiziksel hem de zihinsel olarak oldukça dikkat çekici olacaksınız. Atacağınız adımlar, hayatınızın genelini etkileyecek tarzda olabilir. Yeni başlangıçlarla ilgili fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz. Fakat ortaklıklar – ilişkiler – anlaşmaları işleriniz- evliliği ilgilendiren konularda iletişim sorunları söz konusu olabilir. Partneriniz – ortağınız ve iş birliği yaptığınız kişilerin söylemleri , ifadeleri sizi yaralayabilir, üzebilir bir dil yarasına sebep olabilir. Duygusal açıdan yaralanmalara açık zamanlarda olacaksınız. Her zamankinden çok daha alıngan davranabilirsiniz. Mars / Satürn sert etkileşimi aile, aile bireyleri ile ilişkiler, aile bireylerinin sağlığı veya sizin kendi sağlığınız, yapmak istedikleriniz, girişimleriniz ile ilgili kötü şansın yoğun olabileceği bir hafta. Bu hafta bu etkileşim ile işler ters gidebilecek, talihsizlikler söz konusu, sinir stres bu hafta sizlerde tavan yapabilir, iç huzurunuzu ve dengenizi bulmanız pek kolay olmayabilir.