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Koç – 28 Ocak Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Koç – 28 Ocak Haftalık Burç Yorumu

28 Ocak haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Ocak 26, 2019
Koç – 28 Ocak Haftalık Burç Yorumu
28 Ocak haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars ve Plüton kavga halinde olacaklar. Burcunuzda ilerleyen Mars sizi sinir ve ateş topuna çevirebilir eteğinizdeki taşları dökme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Sadece ilişki, ortaklık alanı değil, iş ve kariyer konuları da kırmızı hat üzerinde olacak. Eğer ki iş anlamında bir değişim, yeni bir teklif söz konusu ile bunu yapabilirsiniz, yalnız böyle bir adım atarken köprüleri de yıkmamaya özen göstermelisiniz.

Bir süredir iş arayışınız var ise tam da bu hafta teklifini alabilirsiniz. Aslında gergin olduğu kadar sorunların çözümü içinde motive edici bir etkileşim, ama önemli olan sizin tavrınızın nasıl olacağıdır. Venüs/Uranüs etkileşimi ile beklenmedik ve ani bir seyahat planı gündeme gelebileceği gibi, özellikle yalnız olanlar sizden mesafe olarak uzakta veya yabancı asıllı birileri flört edebilirsiniz. Zihinsel olarak oldukça yoğun ve sürekli proje üreten bir halde olabileceksiniz. Bu hafta sizi aşk meşk konuları ile ilgili dizginlemek biraz zor olabilecek, heyecan verici aktivitelere atılmanız için fazlaca motive olabileceksiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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