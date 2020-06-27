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Koç – 29 Haziran Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Koç – 29 Haziran Haftalık Burç Yorumu

29 Haziran haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Haziran 27, 2020
Koç – 29 Haziran Haftalık Burç Yorumu
29 Haziran haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

5 Temmuz’da 13. derece Oğlak burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya Uranüs de destekleyici bir görünümde olacak.

Bu tutulma ile hayatınızda kariyerinize ilişkin önemli adımlar atacağınız bir zaman olacak. Tutulma ile birlikte, iş hayatında daha dikkat çekici bir noktada olabileceksiniz. Kariyerinizle ilgili hedeflerinize ulaşmanız konusunda oldukça destekleyici olabilecektir. Yaşam hedefleriniz ve kariyeriniz ile ilgili değişim, dönüşüm zamanı bekliyor sizi. Uranüs'ün desteği ile finansal açıdan ani kazançlar, sürpriz gelirler elde edebilirsiniz. Bu sürpriz bir terfi ile olabilir ya da bir süredir satmaya çalıştığınız bir ürün ile de olabilir. Bu tutulma kendinize yeni bir iş kurmak isteyebilir, gelirlerinizi arttıracak değişik ve farklı yöntemler deneyebilirsiniz. Finansal açıdan özgürleşmenize yardımcı olacaktır. Yalnız Merkür'ün de geri harekette olduğunu unutmayın ve iş girişimleriniz için iki hafta kadar beklemekte fayda var.

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