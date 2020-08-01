Koç – 3 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

3 Ağustos haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Kova burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay’a Uranüs sert etkili olacak. Önümüzdeki 10 günlük süreçte özellikle sosyal çevrenizde bir hareketlilik başlıyor. Arkadaşlarınızdan ve dostlarınızdan girişimleriniz için rahat bir şekilde destek görebileceksiniz. Farklı yapıda, marjinal kişilerle bir arata gelebilirsiniz. Yalnız olası gerginliklere karşı dikkatli olmakta yarar var. Bazılarınız arkadaşlar gruplarınızdan özgürleşmek ve bağımsızlaşmak adına ayrılabilir, bazılarınız ise yeni gruplar, kulüpleri, STK'lara üye olabilirsiniz.

Hayatınızda sosyal alanda devrimler yaratabilirsiniz, revize edebilirsiniz. Belli ki bir değişikliğe ihtiyacınız var, sürekli gördüğünüz yüzleri görmekten sıkılmış ve yeni dostluklara, arkadaşlıklara yelken açmak isteyebilirsiniz. Dolunay’da Uranüs etkili olacağından dolayı, bir arkadaşınızla aranız açılabilir, sinirlenebilir, kavga edebilirsiniz. Özellikle dostluk, para, aşk üçgeni Dounay’da biraz karışacağa benziyor. İçinde bulunduğunuz gruplar ve derneklerde zeka ve ego çatışmaları yaşayabilirsiniz. Bu aralar biraz huysuz ve geçimi zor birine dönüşeceksiniz sanırım. Eğlenceli bir davete, partiye davet edilebilirsiniz. Bu partide çok eğleneceğiniz muhakkak. Şu dönem hayatınızda daha önce yapmadığınız, kişisel anlamda tabularınızı yıkmak isteyeceğiniz bir süreçten geçiyor olacaksınız.

Merkür bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve 20 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Sizleri hem hobiler hem de aşkla ilgili konulardaki iletişim trafiğinizi hızlandırmaya başlayacak. Eğer yalnızsanız bol bol flörtöz iletişimler içinde olabilirsiniz. Bu hafta Venüs de Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 6 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Ev, yuva, aile ile ilgili konularda daha şanslı ve keyifli bir süreç başlamış olacak sizler için. Aile içinde kadın figürler (Anne, hala, kız kardeş) gibi figürler daha ön plana çıkmaya başlıyor. Evinizde, yaşadığınız yerde huzur bulmak daha kolay olabileceği gibi, güzelleştirmek adına da bazı aksiyonlar alabilirsiniz, evinizde dekoratif değişiklikler yapabilir, boya badana gibi işlere girişebilirsiniz mesela.