Koç – 30 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

30 Temmuz haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu haftanın en önemli gökyüzü etkileşimi Mars ile Uranüs arasında meydan gelecek olan zorlu görünüm olacaktır. Bu ikili bela durumlar, özgürleşme, kaza, isyan etme, kontrolü kaybetme ile ilgilidir. Hafta boyunca sosyal ilişkileriniz, dostluk ilişkilerinizde tahammülün azalması, sizi kısıtlayan ve boğan insanları belki biraz sert bir şekilde hayatınızdan uzaklaştırmanız gerekebilir.

Özellikle parasal konularda, aniden ortaya çıkan masraflar stresle uğraşmanıza neden olabilir. Dostluk ilişkilerinde ve parasal konularda zarara uğramak olasıdır hafta boyunca. Dostlarınız sizi, işin içinde risk ve tehlike olan bir şeylere davet ederlerse kabul etmeyin! Merkür'ün de Aslan burcundaki geri hareketi tüm hızıyla devam etmekte. Eski flörtler, eski aşklar kapınızı tırmalayabilir 20 Ağustos’a kadar. Sanat, yaratıcılık veya hobiniz olan bir konuda eğitime başlamak isteyebilirsiniz. Fakat beklemenizde fayda var. Hafta boyunca yatırım yapmak, paranızı bir şeylerde değerlendirmek için pek uygun değil, bilginiz olsun.